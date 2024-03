L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul Napoli che verrà a partire da giugno. Secondo il quotidiano un Napoli fuori dalle competizioni più danarose, dalla Champions di oggi e di domani, e di conseguenza dal Mondiale per club, indurrebbe De Laurentiis ad una rivoluzione, con la vendita della miglior argenteria. E per quanto Calzona sia l’uomo giusto, benvoluto, e con molte conoscenze non si è sicuri che l’anno zero in casa Napoli lo risparmierà. La qualificazione ai danni del Barcellona lo proietterebbe in una dimensione diversa, gli darebbe un’enorme riconoscenza e lo eleverebbe al rango di allenatore d’alto rango.