L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità dall’infermeria in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è al completo per la Champions. Dopo la rifinitura di ieri a Castel Volturno, lo staff medico ha confermato il recupero degli ultimi infortunati: Ngonge, assente per problemi fisici dalla sfida con il Genoa al Maradona, e Cajuste, fermato a sua volta da un infortunio muscolare dopo la trasferta a Cagliari. Il ritorno dei due giocatori tra i convocati offre al tecnico opzioni interessanti da sfruttare a partita in corso, ma va da sé che la coperta molto corta a centrocampo, per le esclusioni dalla lista di Zielinski e Dendoncker, trasforma in fondamentale il recupero di Cajuste.