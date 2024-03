L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante l’affluenza di tifosi napoletani questa sera. Secondo il quotidiano la Vanguardia ha lanciato il sospetto sulla presenza di migliaia di tifosi azzurri, forse figlio del precedente con l’Eintracht Francoforte. Infatti ci sarebbero circa diciassettemila tifosi del Napoli orientati verso l’Olimpico. Sarebbero i duemilasettecento e altri quindicimila circa, tra residenti in Spagna ed infiltrati che avrebbero acquistato i biglietti proprio come fatto dai sostenitori dell’Eintracht. Perché l’ossessione è quella: i trentamila tedeschi presenti al Camp Nou nel 2022 crearono una sorta di psicosi collettiva da cui nessuno sembra essersi liberato. Il sospetto è che si possano ripetere le condizioni di quella notte catastrofica, in cui si trasformò il tempio del Barça in una, gigantesca macchia bianca.