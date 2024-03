Il presidente dell’USSI Gianfranco Coppola ha commentato lo spiacevole episodio accaduto a Barcellona, che ha avuto come protagonista Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto detto:

“Nel giorno in cui il presidente del Lecce si distingue per stile esonerando l’allenatore colpevole di un gesto bruttissimo, il presidente del Napoli regala un pessimo momento a Barcellona in un tempio del calcio. Solidarietà ai colleghi di Sky Sport e al direttore Federico Ferri per lo stile manifestato