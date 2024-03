Napoli, si guarda al centrocampo: Ferguson obiettivo numero uno per il post Zielinski

Il Bologna, è ormai noto, è rinato sotto la guida tecnica spettacolare di Thiago Motta, guadagnando oltre a numerosi successi, un momentaneo, inaspettato quarto posto in classifica.

Protagonista indiscusso di questa striscia di successi è sicuramente Lewis Ferguson, che attualmente ha un bottino di 6 reti e 3 assist, che pare destinato a crescere ancora.

Prestazioni importanti per lo scozzese, che ha attratto anche gli occhi degli osservatori del Napoli per sostituire il partente Zielinski. Il Bologna chiederebbe almeno 25 milioni per il cartellino del centrocampista.

A preoccupare i dirigenti azzurri non è tanto la cifra, quanto una possibile asta per il neo capitano del Bologna, dato che anche Juventus e Atalanta sembrerebbero aver posato gli occhi su Ferguson.