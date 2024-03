Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, ha parlato a RKKN, “scagionando”, da ogni accusa, Alex Meret che non è riuscito ad evitare il goal del pareggio del Torino. Quello che ha fatto veramente la differenza è stato Milinkovic Savic che ha respinto agevolmente gli attacchi partenopei: “Il gol di Sanabria è un gesto tecnico incredibile. Meret non ha nessuna colpa, anzi sfiora anche il pallone nonostante fosse un’azione casuale, con una deviazione e non avesse tempo di ragionare”.