Inter-Napoli, divieto di vendita biglietti ai residenti in Campania. Le ultime

Il 17 marzo andrà in scena Inter-Napoli, sfida fra la futura campionessa d’Italia e la campione d’Italia in carica. Però arrivano brutte notizie, in particolare per i tifosi partenopei. I tifosi, residenti in Campania, non potranno assistere alla gara da spettatori. Il provvedimento è stato firmato dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia per garantire sicurezza e ordine per un evento simile. I ragazzi di Calzona quindi non avranno i loro sostenitori ad incitarli e ciò causerà sicuramente malcontento.