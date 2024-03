Sky – Traorè e Olivera per una maglia dal 1′: provati anche Ngonge e Raspadori

Il tecnico Calzona avrebbe sondato già più possibilità per la squadra titolare di domani sera contro il Barcellona.

Secondo quanto riportato dalle ultime edizioni di Sky Sport, infatti, due azzurri sarebbero favoriti per partire dal 1′: nonostante il recupero di Rrahmani, sarebbero Traorè e Olivera ad essere in lizza per essere schierati nello starting XI. Recuperati anche Ngonge e Raspadori, valutati dall’allenatore negli ultimi allenamenti. Domani verranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione durante la rifinitura prepartita.