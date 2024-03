Napoli-Cesena Primavera – Sconfitta per gli azzurrini di mister Tedesco, la spuntano per 0-1 i romagnoli

Il Napoli Primavera di mister Tedesco esce sconfitto in casa nella sfida della 22esima giornata del campionato di Primavera 2 contro il Cesena. La partita si sblocca subito ad inizio match, più precisamente al 10′ minuto di gioco, quando Giovannini ruba palle e calcio, trovando una deviazione che manda il pallone in rete. Gli azzurrini provano in tutti i modi a pareggiarla, ma nel secondo tempo sono gli ospiti a trovare il palo che li avrebbe portati sullo 0-2. Al minuto 90 il Napoli va vicinissimo al pareggio, ma il colpo di testa di Mazzone si stampa sul palo, ed è così che il match si conclude.