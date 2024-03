Il Napoli eguaglia un record che mancava dalla scorsa stagione: i dati di Opta

Passo falso quello degli azzurri in casa contro il Torino. Kvaratskhelia aveva trovato con fatica il vantaggio contro i piemontesi, poi però Sanabria ha estratto il coniglio dal cilindro. Un risultato che avrà delle conseguenza sulla corsa alla Champions, bisogna solo sperare in un passo falso della Roma e del pari tra Juve e Atalanta.

Intanto, i dati raccolti da Opta regalano un sorriso amaro: il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite giocate tra tutte le competizioni (2 vittorie e 4 pareggi): era dal periodo tra aprile e maggio 2023 che gli azzurri non mettevano in fila così tante partite senza sconfitte (sei anche in quel caso). Inoltre, i partenopei sono la settima squadra ad aver raggiunto quota 3600 gol nella storia della Serie A a girone unico alle spalle di Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina e Lazio (risultati a tavolino inclusi). Sorride il Torino: un pareggio a Napoli è oro colato. Secondo Opta, fra l’altro, i granata non uscivano imbattuti da entrambe le sfide stagionali dalla stagione 2008/2009. Con Walter Novellino in panchina, il Torino vinse all’andata, mentre al ritorno riuscì a strappare i 3 punti con Gianpaolo Camolese in panchina.