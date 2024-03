Tuttosport – Juve, presto il cambio panchina? I nomi per il post Allegri

Reduce dalla sconfitta di Napoli, la Juve ritorna in campo domani alle ore 18:00. All’Allianz Stadium, i ragazzi di Max Allegri ospiteranno l’Atalanta per una sfida fondamentale per gli obiettivi europei di entrambe le compagini. Intanto, Tuttosport spiega nell’edizione odierna che il prossimo campionato sulla panchina bianconera potrebbe esserci un cambio.

Si parte dall’avversario di domani: Gasperini è stato più volte accostato alla panchina della Juventus ma, specifica il quotidiano piemontese, non è fra i candidati. Tra i nomi presenti sul taccuino di Cristiano Giuntoli spicca quello di Thiago Motta, che con il suo Bologna sta facendo un campionato strabiliante. Ci sono anche Raffaele Palladino e Igor Tudor, contattato anche dal Napoli in passato.