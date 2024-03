I tifosi contro Meret sul gol di Sanabria, Tarallo fa chiarezza

Alex Meret non ha mai convinto fino in fondo i tifosi del Napoli nonostante sia il portiere titolare. Il portiere friulano non è sempre una certezza per la sua difesa. Questo porta molti supporters partenopei ad avere una sorta di pregiudizio nei suoi confronti. L’ennesimo rimprovero è stato ricevuto in occasione del gol del pari firmato da Sanabria. Meret, secondo alcuni tifosi, doveva fare di più.

A fare chiarezza sulla questione ci pensa Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli:

“Alex Meret non ha colpe. La traiettoria del pallone è ad uscire e lui non può fare nulla. Sul colpo di testa sbucciato arretra perché va a difesa della porta, ma il colpo di testa è sbucciato e la palla colpisce involontariamente la gamba di Sanabria e poi il corpo di Anguissa.

Il pallone su alza sul rimpallo e Sanabria è bravo in acrobazia a trovare la rete del pareggio. Meret prova ad andare su quella palla, ma frena perché non avrebbe avuto il tempo necessario per andare sia in presa alta che a contrasto. La sforbiciata è elegante e bella, colpisce Alex e va dentro, se l’avessero colpito ed andava fuori la palla tutti a gridare bella parata, ma sarebbe stato solo fortunato”.