L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri contro il Torino. Secondo il quotidiano doveva essere una prova generale in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona, il Napoli ne ha ricavato un’indicazione chiara. Per passare il turno dovrà fare l’opposto di ciò che ha fatto ieri contro un Torino solido ed attento, che solo nel finale si è fatto schiacciare. il Napoli avrebbe potuto vincerla, non ci è riuscito per le parate di Milinkovic e per una distrazione fatale sul gol di Sanabria che ha pareggiato il vantaggio di Kvaratskhelia. Ma la prestazione della squadra non è confrontante: ritmi bassi, errori tecnici, difficoltà a saltare l’uomo, manovra priva di sbocchi.