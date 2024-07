Repubblica – Scambio Raspadori-Chiesa, nelle ultime ore voci sempre più insistenti

Nelle ultime ore, le voci di un possibile scambio tra Napoli e Juventus per i calciatori Giacomo Raspadori e Federico Chiesa si stanno facendo sempre più insistenti. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica. L’ipotesi, non è mai realmente tramontata, anzi, nelle ultime ore le voci a riguardo sono sempre più rilevanti. Chiesa sarebbe il perfetto alter ego di Khvicha Kvaratskhelia, e potrebbe far molto comodo ad Antonio Conte. I due, potrebbero permettere al suo gioco di decollare. Mentre Thiago Motta, avendo a disposizione Raspadori, potrebbe disporre di un calciatore versatile e adatto al suo gioco, da poter sfruttare appunto in più vesti.