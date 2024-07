Del Genio: “Hermoso è un buon giocatore, ma la richiesta di 5 milioni è stata ritenuta eccessiva, qui si esagera sempre”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Telecapri, nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’ dell’interessamento del Napoli per il difensore spagnolo Mario Hermoso. Queste le sue parole: “Il Napoli si è interessato a Mario Hermoso, ma perché non arriva? Per la richiesta considerata eccessiva di 5 milioni di euro. Il Napoli ha offerto fino a 3.5 milioni di euro, poi ha giustamente deciso di non andare oltre. Sicuramente è un buon difensore, ma qui si tende sempre ad esagerare: quando sta per arrivare si dice che è un gran giocatore, poi quando non arriva è l’ultimo dei fessi. Non è un fenomeno, ma neanche l’ultimo dei fessi, si fanno delle valutazioni di mercato, e ci si chiede se è il caso di dare 5 milioni di euro a un giocatore che è forte ma non un top assoluto. Il Napoli ha ritenuto che a tale domanda la risposta giusta fosse no e ci può stare2.