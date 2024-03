L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione della costruzione del nuovo stadio da parte di De Laurentiis. Secondo il quotidiano ieri è arrivata la riposta del sindaco Manfredi, rispetto alla proposta di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe infatti intenzionato a riqualificare o ricostruire lo stadio Il luogo scelto sarebbe Bagnoli, ma tutto dipende dai tempi della bonifica. Il patron azzurro dice che il progetto sarebbe stato realizzabile in un anno, che uniti ai 18 mesi della bonifica ultimerebbero il progetto nel 2027, Manfredi invece ha allungato i tempi. Tra aprile e maggio dovrebbero partire le bonifiche per il parco urbano, da lì in poi ci vorranno tra i tre e i cinque anni, posticipando la conclusione al 2029. Infine, tante perplessità relative anche alla proprietà dei terreni da lavorare. Si complica sempre di più la fattibilità del progetto di De Laurentiis, che però non ha ancora svelato tutte le sue carte.