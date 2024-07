Marca – Hermoso, su di lui si fa avanti il Besiktas. Napoli e Inter più lontane

Non solo Napoli e Inter, per Mario Hermoso si è fatto avanti anche il Besiktas. Il difensore spagnolo classe 95′, attualmente svincolato, è stato a lungo ricercato dai partenopei, che hanno poi annunciato di essersi dileguati dalla trattativa con un messaggio diffuso sul proprio profilo X. Mentre i nerazzurri pare si siano arenati su indicazione della nuova proprietà Oaktree, che preferirebbe un profilo più futuribile rispetto ad un calciatore che si avvicina ai trent’anni. Adesso, sull’ex Atletico Madrid, c’è un inserimento da parte dei turchi, che lo vogliono per rafforzare la difesa. Le società italiane appaiono ormai lontane in questo discorso di mercato. A riportare è il quotidiano spagnolo Marca.