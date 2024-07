L’evento di oggi del Napoli in ritiro: la presentazione dello staff tecnico. I dettagli

Oggi alle ore 20:30, nella Piazza Plebiscito di Castel di Sangro, dove il Napoli sta tenendo la seconda parte del suo ritiro precampionato e sta organizzando la prossima stagione, si terrà la presentazione dello staff tecnico di Antonio Conte. Sarà l’evento in cui i tifosi potranno fare domande ai vari membri della squadra che il mister ha scelto per poter tirare fuori il massimo dai calciatori partenopei, come l’esperto Lele Oriali, il suo vice Christian Stellini, il preparatore atletico Costantino Coratti e la nuova figura Elvis Abbruscato, oltre agli altri vari membri.