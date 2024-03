L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano comunque questo è il Napoli. Anche se Sanabria declina in una magia un rimpallo fortuito. Anche se il Torino è fa un pressing a uomo che ottenebra qualunque ispirazione. Anche se Osimhen non è nella sua migliore giornata. Anche se Zielinski, schierato titolare al posto di Traorè, mette in scena un’altra prova opaca, simbolo che ha ormai la testa altrove.