L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’allenatore del Napoli Francesco Calzona in merito alla partita di ieri. Secondo il quotidiano l’allenatore calabrese ha infatti stupito con la rapidità con cui è riuscito a ridare gioco al Napoli. Ha sbagliato però nell’applicazione e nella gestione dei cambi. E’ riuscito a ridare un senso al gioco azzurro, una voglia di tornare a palleggiare ed aggredire, di ritornare a comandare il gioco, il coraggio e la personalità. Ma ieri tutto questo non si è visto. E forse nella gestione dei cambi è mancato di lettura e tempismo. Occasione persa, dunque, che va cancellata immediatamente per non perdere quella serenità in vista del match pdi martedì a Barcellona.