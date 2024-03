Il Napoli spaventa il Barcellona: “Calzona ha dato nuova linfa alla squadra”

“Francesco Calzona ha ridato nuova linfa al Napoli in un momento chiave della stagione”. Questo ciò che si legge sulle pagine di Sport, testata giornalistica spagnola, in vista del match di ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona. Gli ultimi risultati del club partenopeo e gli importanti infortuni tra le file dei blaugrana, spaventano e non poco i supporters spagnoli. Inoltre, la qualificazione ai quarti di finale della competizione, per il Napoli significherebbe quasi sicuramente il pass per il Mondiale per Club. I presupposti per una sfida entusiasmante ci sono tutti, con le due squadre che si daranno battaglia fino alla fine.

Di seguito quanto si legge sul giornale spagnolo: “I partenopei arrivano da due grandi risultati (1-6 al Sassuolo e 2-1 in casa contro la Juventus) e, soprattutto, hanno accumulato buone sensazioni. Tutto, a ridosso della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, martedì a Montjuïc contro il Barça. Ma non bisogna dimenticare che in Serie A ci sono ancora alcuni obiettivi da raggiungere. A otto punti dalla zona Champions, c’è ancora la speranza di finire tra le prime quattro. Logicamente il Napoli terrà d’occhio quella partita martedì prossimo. Calzona dovrà fare a meno di Cajuste, Ngonge e Rrahmani. Non è previsto che faccia tanto turnover”.