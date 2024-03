Sosa: “Barcellona? Sarei contento se il Napoli si giocasse la qualificazione ai rigori. Torino? Non ci penso due volte”

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Pampa Sosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Delietta Gol su Tv Luna.

“Secondo me Allegri ha visto un’altra partita perché le occasioni create dalla Juve sono arrivate per errori del Napoli e non significa aver fatto la prestazione. Il Napoli ha avuto il possesso palla portando anche 6-7 uomini in area juventina e non come con Mazzarri, mi dispiace dirlo, che si faceva possesso palla passando all’indietro. Kvara è un talento e bisogna lasciarlo libero di giocare”.

Osimhen rigorista?

“Bisogna valutare anche il tipo di rigore, perché non tutti portano la stessa pressione: è differente un rigore se calciato a risultato acquisito oppure se è decisivo per la vittoria o anche se è importante per raggiungere un bonus personale, se di fronte sai che c’è un portiere bravo a parare i rigori come Szczesny. Il rigore è l’unico episodio che non puoi allenare”.

Barcellona?

“E’ una squadra forte, con attacco e centrocampo di altissimo livello, anche se in difesa concede, ma sarei già contento se il Napoli si dovesse giocare la qualificazione ai rigori”.

Torino?

“Vince il Napoli”