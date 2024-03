Policano: “Traorè? Con la preparazione estiva sarà titolare. Natan? Vedo un altro super titolare”

A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Policano, dirigente ed ex calciatore del Napoli.

Napoli-Torino?

“Una partita sicuramente molto tattica. Soprattutto, una sfida in cui il Torino presserà a tutto campo, cercando di far pensare il meno possibile i centrocampisti azzurri. I granata metteranno tanta intensità, prediligendo il contatto fisico. La squadra di Juric, nonostante qualche difficoltà dal punto di vista del risultato, è sempre ostica da affrontare”.

Buongiorno potrebbe essere il difensore ideale per il Napoli?

“A livello di giovani, sia Buongiorno che Bastoni sono due italiani che hanno fatto grandissimi passi in avanti. Buongiorno ha fatto benissimo. Mi intervistarono lo scorso anno, quando si parlava di cessione, e posso confermare sia stata un’ottima scelta quella di restare al Torino, dove è apprezzato dall’ambiente e dal tecnico. Ha avuto la possibilità di crescere ulteriormente e di diventare un punto di riferimento della squadra. Sono certo aspirerà a club di prestigio superiore al Torino”.

Natan?

“Rrahmani, oramai, è un punto fisso di questa difesa. Le rotazioni riguardano Juan Jesus, Ostigard e Natan. Al brasiliano va concesso del tempo. Deve adattarsi al campionato e, spesso, i brasiliani i piegano un po’ di tempo in più. Ostigard è un giocatore molto applicato, aggressivo e bravo nel gioco aereo. Ci punterei se avessi l’opportunità di allenarlo. Il Napoli, pertanto, può dirsi coperto per questa fase finale del campionato. Il problema sarà mettere i propri attaccanti nelle condizioni di fare gol”.

Ngonge e Traorè?

“Ngonge si è trovato catapultato in una squadra dove si doveva vincere a tutti i costi, con pressioni enormi. Arrivare dal Verona non è semplice, ma ha saputo adeguarsi al contesto. Il suo impatto è stato ottimo, lo testimoniano le reti, preziosissime, realizzate. Sono sicuro, invece, che Traorè, con la preparazione estiva, partirà per essere un giocatore titolare nella prossima stagione. Sarà un calciatore importante, grazie anche alla sua capacità di ricoprire diversi ruoli. E’ un calciatore che mi è sempre piaciuto, può abbinare tecnica e velocità”.