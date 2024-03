Il Messagero: ADL pensa al ritorno di Sarri

Il messaggero ci riporta che nella giornata di ieri, la Lazio ha ufficialmente confermato la fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri tramite un comunicato. Questa decisione strategica è stata presa dal presidente biancoceleste Claudio Lotito, che non ha intenzione di pagare Sarri senza motivo per un’altra stagione, considerando gli otto milioni di euro lordi dovuti per la stagione 2024/25. Lotito è determinato a proseguire con Sarri anche per la prossima stagione, e nel caso in cui Sarri desideri andarsene, sarà necessario che lo faccia in prima persona e risolva il contratto.

Al momento, ci sono due squadre di Serie A che stanno considerando Sarri come possibile allenatore. Da un lato c’è la Fiorentina, che sarebbe una soluzione gradita a Sarri poiché gli permetterebbe di tornare vicino a casa. Dall’altro lato c’è il Napoli, con De Laurentiis che sta valutando la possibilità di un clamoroso ritorno di Sarri.