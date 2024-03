Debacle Lazio, la decisione su Sarri

Maurizio Sarri, a meno di ulteriori stravolgimenti, non guiderà la Lazio nella prossima stagione. Il tecnico non ha soddisfatto in pieno le esigenze dei biancocelesti. Tuttavia potrebbe aprirsi un nuovo spiraglio per lui: se Italiano dovesse abbandonare la Fiorentina a fine stagione, il primo nome dei viola sarebbe quello di Sarri che esaudirebbe il suo sogno di allenare la Fiorentina. Per la Lazio invece i nomi dei papabili sostituti si rivelano nei nomi di Palladino, Italiano, Tudor e Coicecao che ritornerebbe nella capitale dove giocò dal 98′ al 2000 63 partite, siglando 7 goal e nel 2003/2004 dove disputò 7 partite senza però trovare la via della rete.