Martedì sera il Napoli di Francesco Calzona vola in Spagna per giocare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona di Xavi Hernandez. Ufficializzato anche dove verrà trasmessa la sfide tra le due compagini, che i tifosi azzurri potranno vedere in chiaro. Sarà infatti possibile vedere il match su Canale 5 e su Mediaset Infinity come riportato dalla stessa Mediaset sul proprio sito.