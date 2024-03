Modugno: “ADL si trova a Castel Volturno, ha salutato la squadra, poi si è dedicato allo stadio e al futuro centro sportivo”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del presidente De Laurentiis presente nel centro sportivo azzurro. Il patron azzurro ha prima di tutto salutato la squadra e si è successivamente dedicato a ciò che riguarda lo stadio e al futuro centro sportivo degli azzurri. Queste le sue parole: “Il presidente azzurro si trova a Castel Volturno, ha prima salutato la squadra e si è poi dedicato alle attività legate alla questione stadio e al futuro centro sportivo in cui si alleneranno gli azzurri. Domani la squadra svolgerà rifinitura agli ordini di Calzona, e come accade da un po’ non ci sarà alcun ritiro primo della partita, i calciatori si vedranno direttamente domani in mattinata con lo staff. Per comporre la difesa centrale degli azzurri i favoriti sono Juan Jesus e Ostigard”.