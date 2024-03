Brambati: “Rimonta Champions per il Napoli? È possibile”

Massimo Brambati, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà, programma di TMW Radio, parlando dell’andamento del campionato e della rincorsa Champions che vede impegnata la squadra partenopea. Questa la sua risposta alla domanda: Ci crede nel rientro in zona Champions del Napoli? “Io credo che se ci fosse stato Mazzarri in panchina, tutti quei gol mangiati da Vlahovic sarebbero finiti in porta (ride, ndr). Alla fine ci vuole anche un po’ di fortuna. Io credo che possa rientrare in corsa comunque, così come nel passaggio del turno contro il Barcellona. De Jong e Pedri si sono fatti male, a Barcellona è sempre difficile ma mi sembra un Napoli più quadrato e con più cattiveria. E poi Osimhen è tornato, non quello dello scorso anno ma qualcosa c’è”.