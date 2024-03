Sacchi: “Vi dico il mio pensiero sul Napoli di Calzona. Su Barcellona-Napoli…”

Arrigo Sacchi intervenuto ai microfoni del quotidiano Il Mattino ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione del Napoli, sulla sfida di Champions con il Barcellona e sul arrivo in panchina di mister Calzona. Queste le sue dichiarazioni:

“In Champions il Napoli avrà un vantaggio , quello di giocare in un campo meno largo rispetto al Camp Nou. All’andata mi aspettavo un Barcellona in ritardo invece ho visto una squadra viva ma anche il Napoli cresce , qualcuno che fino adesso ha tirato i remi in barca mi pare che abbia smesso di farlo. E la squadra mi sembra molto più organizzata e ben posizionata in campo. Per quanto riguarda Calzona , se conferma quello che penso, ovvero che è uno stratega , merita la conferma”.