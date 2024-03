Caressa: “Kvara è tornato a livelli top. Devo spezzare una lancia in favore di Mazzarri”

Nel format “top 11 settimanale” sul suo canale Youtube Fabio Caressa è tornato a parlare del Napoli , dei recenti risultati positivi della squadra di Calzona e del ritorno ai suoi livelli di Kvaratskhelia. A seguire le sue dichiarazioni:

“Nella top 11 tra i 3 attaccanti torna il georgiano e anche questa è una notizia. Cosa era successo al georgiano? Perchè non saltava più l’uomo? C’è stata una grande reazione della squadra e questo mi fa piacere perchè non era più possibile nascondersi dietro al presidente , dirigenti e allenatori. Questo nuovo Napoli di Calzona per me ha caratteristiche non simili a quello di Spalletti dello scudetto bensì a quello di Sarri. Kvara è in ripresa e poi è tornato Osimhen e devo spezzare una lancia a favore di Mazzarri : poveraccio non ha mai avuto a disposizione il calciatore nigeriano . Per quanto riguarda Kvara , dico che deve trovare più continuità e mi auguro che la trovi in Champions perchè è lì che deve dimostrare di essere un calciatore di un certo livello”.