De Laurentiis al TGR Campania: “Avrei voluto riqualificare il Maradona, andiamo a Bagnoli, ci vorranno 30 mesi”

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni del TGR Campania toccando vari argomenti, tra questi anche la questione stadio. Il patron azzurro ha tenuto a precisare non ci sarà un cambiamento per l’attuale stadio Maradona, ma che sarà costruito un nuovo stadio. Queste le sue parole: “Avrei voluto riqualificare il Maradona, però mi hanno detto di dover fare un restyling e di costruire all’interno dello stadio un altro stadio. La distanza degli spalti dal campo permette ai tifosi una visuale ridottissima, per questo solo un 30 o 40% dei tifosi può vedere bene la gara. La Curva A e la Curva B sono lontanissime e per questo non vedono quasi nulla. Bisogna quindi fare uno stadio nello stadio e per questo devo giocare 3 anni fuori dallo stadio Maradona. Per questo ho chiesto a Zavanella di disegnare uno stadio nuovo. Ringrazio anche Afragola, dove mi hanno messo a disposizione una quantità di ettari numerosissima, però di portare lo stadio del Napoli fuori dal territorio di Napoli mi sembra assurdo. Voglio portare uno stadio modernissimo a Bagnoli, dove portare un centro commerciale, e prego il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di darmi la possibilità di farlo, come mi viene detto dalla legge, e ci sarà anche il centro sportivo che verrà spostato da Castel Volturno, ci saranno 12 campi mettendoli a disposizione anche delle persone meno abbienti. Ci vogliono ancora 18 mesi, potremo mettere la prima pietra tra 18 mesi, e considerando in 12 mesi di costruire tutto, potremo nel giro di 30 mesi giocare in questo stadio nuovissimo, pronto anche per gli europei del 2032. Ci sarà un rilancio di tutta la città, non arriverà solamente il Napoli. Di mezzo per quanto riguarda i dettagli burocratici c’è lo Stato. Ieri c’è stata una prima riunione con i rappresentanti dello Stato e devo dire che c’è interesse per il progetto proposto. Io non ho bisogno dei fondi degli altri, saranno tutti miei ma voglio accelerare e “sburocratizzare”. Purtroppo chi ha iniziative dal punto di vista imprenditoriale viene annichilito da gente che coltiva il dolce far niente. Direi che per il 2027 potremo fare una prima amichevole per iniziare il ritiro di quella stagione. Magari il 15 luglio 2027, facendo anche una festa pirotecnica straordinaria. Sarà un’inaugurazione degna di Hollywood“.