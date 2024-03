Repubblica – Cajuste potrebbe essere in campo contro il Barcellona: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, potrebbe essere in campo contro il Barcellona. Questo quanto evidenziato:

“Ha più chance di far parte del gruppo che volerà in Catalogna Jens Cajuste: sta meglio e spera di ottenere in extremis la convocazione. Per il Napoli sarebbe una notizia importante considerando l’emergenza in mediana: Zielinski, Demme (non può giocare neanche in campionato) e Dendoncker sono tutti indisponibili contro il Barca”.