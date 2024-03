Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare del Napoli e delle ultime partite. Ecco cosa ne pensa:

“L’unica cosa che mi porto via dalla partita con la Juventus è il risultato. Al momento al Napoli interessano i tre punti, migliorare continuamente la classifica. Dobbiamo essere onesti e non mi sento di parlare di un grande Napoli e di chissà quali grandi miglioramenti. L’unica garanzia che cerco in questo momento è la continuità”.