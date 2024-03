Gazzetta – Napoli-Torino, Juric prepara il match contro gli azzurri: ci sono dubbi

Ivan Juric, allenatore del Torino, sta preparando la partita contro il Napoli. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha un dubbio di formazione legato anche alla scelta dell’uomo che dovrà marcare Kvara. Questo quanto evidenziato:

“Contro la Fiorentina, Juric ha scelto di avanzare Rodriguez. Per questo ruolo vi è disponibile anche Masina, negli ultimi mesi il titolare è stato Lazaro, tornato pienamente a disposizione. E negli ultimi giorni Juric ha riabbracciato negli allenamenti anche Vojvoda. In mezzo a tutta questa abbondanza, l’impressione è che Lazaro sia leggermente favorito. Sulla destra, invece, nessun dubbio su Bellanova. Con Ricci squalificato, Ilic e Tameze infortunati, scelte obbligate a centrocampo: regia affidata a Linetty e Gineitis. In attacco Juric cerca nuove soluzioni oltre il classico tridente con Vlasic, Sanabria e Zapata. Il punto fisso sarà Duvan. Il momento di appannamento di Sanabria spinge Juric a studiare delle variabili. La prima potrebbe interessare Vlasic nella posizione di falso nove con il compito di aprire gli spazi per gli inserimenti di Zapata e di Sanabria”.