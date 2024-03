Kvaratskhelia eletto Mvp del mese di febbraio del Napoli. Il comunicato

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato scelto come miglior giocatore azzurro del mese di febbraio da parte dei tifosi. Nel corso di questo, ha totalizzato 3 gol e un assist, oltre ad alcune buone prestazioni. Di seguito, il comunicato della Ssc Napoli diffuso attraverso il proprio sito ufficiale. “Khvicha Kvaratskhelia eletto MVP di Febbraio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato l’attaccante georgiano come miglior giocatore del mese. A Febbraio Kvara è salito in cattedra con una serie di gol, assist e giocate strabilianti, incantando il pubblico con le sue prodezze. Complimenti a Kvara, MVP di Febbraio powered by MSC!”