Auguri a Spalletti che oggi compie 65 anni. Il messaggio della Ssc Napoli

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli ed attualmente Ct della Nazionale italiana, compie oggi 65 anni. Il tecnico ha legato indissolubilmente la sua figura a quella di tutto l’immaginario sportivo napoletano grazie alla conquista del terzo scudetto avvenuta la passata stagione. Nelle sue due stagioni all’ombra del Vesuvio, si è fatto però amare non solo per le conquiste sul campo, ma anche per il legame che ha creato con la città e l’ambiente partenopeo. La Ssc Napoli, attraverso suoi profili social, gli ha rivolto gli auguri di buon compleanno. La redazione di MondoNapoli invia i suoi più sinceri auguri all’allenatore.

Auguri a mister Spalletti per il suo compleanno! 🎂🎉



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3xfbxybVWL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2024