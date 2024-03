Afeltra: “Gravina? Bisogna attendere. De Laurentiis-Juve? Qualsiasi iniziativa è improcedibile”

Roberto Afeltra, avvocato, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito della vicenda giudiziaria in cui è coinvolto il presidente della Figc Gabriele Gravina e della causa con la quale Aurelio De Laurentiis punta ad escludere la Juventus dal Mondiale per Club.

“È una situazione delicata che ha delle propaggini molto più importanti rispetto a quella del presidente della FIGC. Ci sono delle ipotesi che altri elementi dello Stato abbiano fatto qualcosa. Le indagini non sono concluse, si fanno ipotesi di reato ma ci andrei cauto, perché i fatti sarebbero molto gravi. Siamo ancora alle indagini preliminari. Gravina si è presentato ieri in Procura per chiarire di sua spontanea volontà, ora dobbiamo attendere. Rimanere ancora in carica? L’autosospensione è una decisione che dipende dal singolo, lui è parte lesa e pare sia diventato indagato ma non ci sono gli elementi per un’autosospensione. Mi domando però come si possano conoscere determinate situazioni, quando non sono pubbliche”.

“La causa di De Laurentiis? A mio avviso qualunque tipo di iniziativa è improcedibile. Siccome la Juve è stata esclusa dalle coppe dalla UEFA, allo stesso modo dovrebbe essere esclusa dai tornei FIFA, ma è infondata e priva di valenza giuridica. La FIGC non è affiliata alla FIFA, la sanzione non può quindi andare in automatico anche a questa Federazione. Se c’è una violazione europea si trasporta in quella mondiale, ma quella nazionale già trasportata in Europa non vale a livello Mondiale”.