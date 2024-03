Gazzetta – Napoli-Torino, Traoré potrebbe riposare. Il motivo

Hamed Junior Traoré potrebbe riposare in occasione di Napoli-Torino? Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’ivoriano, secondo quanto riportato, potrebbe accomodarsi in panchina in occasione della prossima partita di campionato dei partenopei. Al suo posto potrebbe giocare Piotr Zielinski. La motivazione è quella che il polacco non è inserito nella lista Champions, dunque non sarà a disposizione di Francesco Calzona in occasione della partita Napoli-Barcellona, che vedrà sicuro l’impiego dell’ex Sassuolo.