Sportmediaset – Lazio, Immobile verso l’addio. Simeone possibile sostituto

Giovanni Simeone potrebbe essere il sostituto di Ciro Immobile alla Lazio. Lo scrive il portale Sportmediaset. Secondo quanto riportato, il futuro del bomber di Torre Annunziata ormai trentaquattrenne in biancoceleste è sempre più in bilico, dopo essere stato vicino a lasciare la Capitale già in estate. Il nome che circola nella dirigenza laziale per sostituirlo è quello dell’attaccante argentino del Napoli. “Il futuro di Ciro Immobile alla Lazio è in bilico. L’attaccante e capitano biancoceleste già la scorsa estate è stato vicino all’addio e a 34 anni potrebbe decidere di lasciare la Capitale. Nella mente della dirigenza della Lazio c’è Giovanni Simeone per il futuro”.