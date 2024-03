L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di Amir Rrahmani, la cui presenza nel match Napoli-Torino è in forte dubbio a causa di un problemino fisico rimediato nel corso della partita giocata contro la Juventus. Secondo quanto riportato, il kosovaro potrebbe riposare in occasione della partita di campionato, in quanto nell’ultima sessione di allenamento ha svolto solamente un lavoro personalizzato. In sua sostituzione, è stato allertato il norvegese Leo Skiri Ostigard.