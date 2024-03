CDS-Mondiale Per Club, De Laurentiis studia il ricorso contro la Juve

Restano solo Napoli e Juventus in lotta per l’ultimo posto dei club italiani che prenderanno parte al nuovo Mondiale per Club. Gli uomini di Calzona si giocheranno gran parte della qualificazione il giorno 12 marzo, giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona. Il presidente Aurelio De Laurentiis secondo il Corriere dello Sport, studia via legali per far si che la Juventus venga esclusa dalla competizione a causa dello stop subito nelle coppe europee nella scorsa stagione e sembra deciso a portare fino in fondo questa proposta, anche se dev’essere ancora elaborata.