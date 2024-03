Barcellona – Xavi recupera un difensore ma rischia di perdere un altro pezzo prima del Napoli, l’attaccante non si è allenato

Il Barcellona si è oggi allenato prima della sfida contro il Mallorca di domani sera, con le tante assenze che da mesi accompagnano Xavi. Non si sono infatti allenati De Jong e Pedri, da poco infortunati, così come Gavi e Balde, ormai out da tanto tempo e che ne avranno ancora per i prossimi mesi. C’è però un ritorno per il tecnico blaugrana, che ritrova Marcos Alonso, il terzino ex Chelsea e Fiorentina dovrebbe esserci nel ritorno con il Napoli di martedì sera. Si è invece allenato a parte uno degli attaccanti azulgrana, infatti non ha preso parte all’allenamento dei suoi Ferran Torres, che non ci sarà domani e la cui presenza martedì è in forte dubbio.