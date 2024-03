De Laurentiis al Tg Regione: “Non farò nuovamente l’impianto di Fuorigrotta, costruirò lo stadio a Bagnoli”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha è intervenuto ai microfoni del Tgr Campania, rilasciando un’intervista in cui si è parlato anche dello stadio. Il patron azzurro ci ha tenuto a sottolineare che non rifarà l’impianto di Fuorigrotta, ma che ha deciso di spostarsi a Bagnoli, dove costruirà uno stadio nuovo. Queste sullo stadio sono alcune delle anticipazioni delle dichiarazioni che verranno trasmesse nel TG delle 19.30. Queste le sue parole: “Non rifarò l’impianto di Fuorigrotta, costruirò uno stadio nuovo in quel di Bagnoli“.