Con Calzona sulla panchina, il Napoli sembra aver ritrovato fiducia e gioco. Proprio per questo l’allenatore vuole che la squadra mantenga alta la concentrazione per non cadere negli errori precedenti.

In che modo? Avviando un dialogo con i leader dello spogliatoio, il capitano Di Lorenzo e Victor Osimhen, affinché entrambi possano aiutare a stimolare il gruppo e riaccendere l’entusiasmo di volta in volta. A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport.