Gazzetta, verso Napoli-Torino: le ultime sulle condizioni di Osimhen, Ngonge e Cajuste

Venerdì sera, alle ore 20:45, il Napoli di Calzona affronterà il Torino in vista della 28esima giornata di campionato.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporte le ultime notizie in merito alle condizioni di Osimhen, Ngonge e Cajuste. Il nigeriano, nonostante il lavoro personalizzato in palestra, non dovrebbe essere in dubbio contro i granata. L’ex Verona, invece, verrà valutato nelle prossime ore per capire se riuscirà a rientrare tra i convocati. Ancora fuori il centrocampista svedese, in piena fase di recupero tra palestra e lavoro sul campo.