Gazzetta – Infortunio Rrahmani: out contro il Torino. Cosa trapela in vista del Barcellona

Nel corso della partita contro la Juventus, Amir Rrahmani è uscito dal campo per affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno per capirne la disponibilità in vista delle prossime due partite.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore salterà quasi sicuramente il Torino (venerdì, ore 20:45) così da non rischiare il forfait in Champions contro il Barcellona (martedì 12 marzo, ore 21:00). Nel caso, Østigård sarà pronto a sostituirlo affiancando Juan Jesus al centro della difesa.