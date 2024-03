Report ufficiale del Napoli: Osimhen in gruppo! le ultime su Cajuste Rrahmani e Ngonge

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha diffuso il report di allenamento del giorno 6 marzo. Victor Osimhen è tornato in gruppo, ed è dunque recuperato. Sono state comunicate le condizioni di Amir Rrahmani, Jens Cajuste e Cyril Ngonge, ancora a parte.

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito di forza.Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

● Osimhen si è allenato in gruppo. ● Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. ● Cajuste ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo. ● Ngonge personalizzato in palestra