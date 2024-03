CdS – Lista Champions, il Napoli “ha combinato un grosso guaio”. La situazione a centrocampo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito della questione lista Champions del Napoli. Infatti, non sono stati inclusi in questa Diego Demme, Leander Dendoncker e Piotr Zielinski, in scadenza di contratto e al quale è stato preferito il nuovo arrivato Hamed Junior Traoré. Queste scelte lasceranno parecchie difficoltà a Francesco Calzona per poter giocare la partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona. L’infortunio di Jens Cajuste infatti, proiettato a recuperare per quel match, sarà fondamentale per fornire un’alternativa a centrocampo. Come riportato dal quotidiano: “il guaio l’hanno combinato, e anche grosso, al momento della compilazione delle liste”.