Dalla Spagna – Ancelotti rischia 4 anni e 9 mesi di carcere! Il motivo

La Procura provinciale di Madrid ha chiesto per Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, una condanna di 4 anni e 9 mesi di reclusione per frode fiscale. Il motivo? Non aver versato circa 1 milione di euro di tasse negli anni 2014 e 2015. Stando all’accusa, il tecnico avrebbe omesso nella dichiarazione dei redditi il ricavo proveniente dai diritti d’immagine. Questi sarebbero stati ceduti in forma simulata ad altri enti domiciliati fuori dalla Spagna. In particolare, questi sarebbero stati ceduti nel 2013 alla società Vapia Limited per 10 anni a 25 milioni di euro. La società lo avrebbe poi nominato suo rappresentante. Questo accordo poi sarebbe ridotto da 10 a 3 anni e così il prezzo di acquisto dei diritti d’immagine.