Mondiali per club 2025: il Napoli entrerà nella competizione ad una condizione

Arriva ufficialmente la risposta della fifa che spegne i sogni di De Laurentiis, pensava di poter accedere con un ricorso per prendere posto alla Juventus per il mondiale per club, ma sarà necessario superare il Barcellona per accedere ai Mondiali per club negli Stati Uniti.

“La Juventus si Qualificherà per la coppa del mondo dei club se Napoli e Lazio non passano il turno successivo in Champions League” questo messaggio avverte che se il Napoli venisse eliminato dal Barcellona, la Juventus sarà la Seconda squadra a partecipare al mondiale per club.